«Единая Россия» объявит список кандидатов в ЗакС Петербурга

«Единая Россия» объявит список кандидатов в ЗакС Петербурга
Партия выдвинет своих кандидатов. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

На данный момент в список от других партий уже попали Владимир Жириновский, Марина Шишкина и Борис Вишневский.

Сегодня, 9 июля, станет известен список кандидатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от «Единой «России». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Тайное станет явным в ходе конференции единороссов в культурно-досуговом центре «Московский». Также в ходе встречи обсудят предстоящие выборы и задачи. Напоминаем, что другие партии уже выдвинули своих кандидатов. Среди них, например, Владимир Жириновский, Марина Шишкина и Борис Вишневский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Единая Россия» убрала на субботнике весь центр Петербурга.

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