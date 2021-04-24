«Единая Россия» убрала на субботнике весь центр Петербурга

&#171;Единая Россия&#187; убрала на субботнике весь центр Петербурга
Субботник в Петербурге. Фото: "Единая Россия"

Субботники в центре города собрали, пожалуй, весь авангард «Единой России». В Александровский парк Петроградского района вместе с местными жителями пришли: депутат ЗакСа Юрий Гладунов, депутаты муниципальных образований и активисты партии, убирал территорию и сам Вячеслав Макаров. Спикер ЗакСа провел на участке около часа, вместе со своим замом Сергеем Соловьевым и депутатом Госдумы Сергеем Боярским посадил несколько деревьев.

Субботник в Петербурге. Фото: «Единая Россия»

В Василеостровском районе утро тоже началось с уборки. Для благоустройства территории парка на Смоленке были стянуты известные партийные силы. Вместе с местными жителями на уборку пришли: вице-спикер петербургского парламента Сергей Соловьев, глава Василеостровского района Эдуард Ильин, депутат ЗакСа Константин Чебыкин.

Субботник в Петербурге. Фото: «Единая Россия»

Субботники, организованные Санкт-Петербургским региональным отделением партии «Единая Россия», в общегородской день благоустройства сопровождались многочисленными экологическими акциями и конкурсами в рамках партийного проекта «Городская среда».

Субботник в Петербурге. Фото: «Единая Россия»
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