Участок трассы Волосово-Копорье полностью отремонтировали

Участок трассы Волосово-Копорье полностью отремонтировали
Дорогу отремонтировали раньше срока. Фото: правительство Ленобласти

Речь идет о 15-километровом участке дороги, который наконец закатали асфальтом.

В Ленинградской области завершили ремонт участка на дороге Волосово- Гомонтово — Копорье — Керново (км 8+219 — км 19+237). Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о 15-километровом участке, который наконец закатали асфальтом. Привести в порядок дорогу должны были к концу лета, но с работами закончили раньше срока. На данный момент дорожники уложили два слоя нового покрытия, укрепили обочины и прочистили водоотводные канавы. В скором времени будет нанесена разметка.

Власти отмечают, что дороги нужно привести в порядок в десяти районах Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что начинается ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на два млрд.

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