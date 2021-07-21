В Петербурге стартует ремонт улиц

В Петербурге стартует ремонт улиц
Также совсем скоро начнется ремонт на 5-й линии Васильевского острова. Фото: Baltphoto

В Петербурге совсем скоро начнут ремонтировать три магистрали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что город получил около двух миллиардов рублей. Миллиард потратят на ремонт Пискаревского проспекта. Совсем недавно приняли решение о выделении из бюджета дополнительных 900 миллионов рублей на ускорение темпа работ, заявил Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В рамках проекта отремонтируют улицу Куйбышева, улицу Володарского в Сестрорецке. Также совсем скоро начнется ремонт на 5-й линии Васильевского острова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на железной дороге под Гатчиной двое мужчин украли 3,7 тонны рельсов. В Гатчинском районе транспортная полиция раскрыла кражу железнодорожных рельс. Добычей злоумышленников стали 3,7 тонны обрезков дефектных рельс.

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