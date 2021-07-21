На железной дороге под Гатчиной двое мужчин украли 3,7 тонны рельсов

На железной дороге под Гатчиной двое мужчин украли 3,7 тонны рельсов
Мужчины украли 44 обрезка рельс. Фото: unsplash

В Гатчинском районе транспортная полиция раскрыла кражу железнодорожных рельс. Добычей злоумышленников стали 3,7 тонны обрезков дефектных рельс.

Как сообщает пресс-служба Балтийского линейного отдела МВД на транспорте, о краже обрезков дефектных рельс со склада ж/д станции Строганово сообщил представитель железнодорожной организации.

По подозрению в краже задержаны двое жителей Ленобласти 41 и 67 лет. Подельники ранним утром встретились на станции и вместе загрузили в арендованный грузовик 44 обрезка рельс. Похищенные 3,7 тонны металла они сдали в пункт приема.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Пока их отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лизинговая компания в Петербурге задолжала ГИБДД почти 86 тысяч рублей.

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