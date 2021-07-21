Лизинговая компания в Петербурге задолжала ГИБДД почти 86 тысяч рублей

Лизинговая компания в Петербурге задолжала ГИБДД почти 86 тысяч рублей
Судебные приставы списали долги с банковского счета фирмы. Фото: Главное управление ФССП России по г. Санкт-Петербургу

Петербургские судебные приставы взыскали с лизинговой компании 85,5 тысячи рублей штрафов ГИБДД.

Как сообщили в городском управлении ФССП, за один месяц лизинговая компания в Приморском районе накопила 106 штрафы ГИБДД. Правила дорожного движения нарушали водители компании. В основном штрафы назначали за проезд на красный свет и превышение скорости. В итоге водители принесли компании штрафов на общую сумму 85,5 тысячи рублей.

Добровольно платить штрафы компания не собиралась. Вскоре судебные приставы списали долги с банковского счета фирмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских коллекторов оштрафовали на 3,2 млн рублей. Общее количество жалоб на действия юрлиц, которые граждане направили в Главное управление ФССП России по Северной столице, составило 1246.

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