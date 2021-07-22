Рудковская рассказала о суррогатной матери своего сына

Семья заплатила женщине два миллиона рублей.

Продюсер Яна Рудковская рассказала подробности о рождении второго ребенка от фигуриста Евгения Плющенко. Интервью было опубликовано в издании Vogue.

Малыш появился на свет в сентябре 2020 года. Мальчик стал четвертым ребенком Рудковской, его назвали Арсением. Рудковская призналась, что обратилась за услугами к суррогатной матери, которой заплатили два миллиона рублей. Также семье пришлось дополнительно оплачивать прочие расходы по содержанию суррогатной мамы.

«Сняли ей квартиру в Петербурге, недалеко от клиники, оплачивали все — от анализов до девятипроцентного творога»,

— честно рассказала звезда.

Рудковской суррогатная мама показалась симпатичной и доброй. Она старалась делать все, чтобы не привлекать к ней внимания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская и Плющенко крестили младшего сына.