Рудковская рассказала о суррогатной матери своего сына

Рудковская рассказала о суррогатной матери своего сына
Рудковская и Плющенко крестили младшего сына. Фото: скрин Instagram Яны Рудковской

Семья заплатила женщине два миллиона рублей.

Продюсер Яна Рудковская рассказала подробности о рождении второго ребенка от фигуриста Евгения Плющенко. Интервью было опубликовано в издании Vogue.

Малыш появился на свет в сентябре 2020 года. Мальчик стал четвертым ребенком Рудковской, его назвали Арсением. Рудковская призналась, что обратилась за услугами к суррогатной матери, которой заплатили два миллиона рублей. Также семье пришлось дополнительно оплачивать прочие расходы по содержанию суррогатной мамы.

«Сняли ей квартиру в Петербурге, недалеко от клиники, оплачивали все — от анализов до девятипроцентного творога»,

— честно рассказала звезда.

Рудковской суррогатная мама показалась симпатичной и доброй. Она старалась делать все, чтобы не привлекать к ней внимания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская и Плющенко крестили младшего сына.

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