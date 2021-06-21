Рудковская и Плющенко крестили младшего сына

Накануне музыкальный продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко крестили младшего сына Арсения.

О радостном событии сообщила Рудковская на своей страничке в Instagram. В честь знаменательного события продюсер устроила вечеринку, на которую пригласила самых близких друзей. Пространство было украшено гигантскими голубыми расписными жирафами и милыми мишками.

Поздравить звёздную пару пришли друзья семьи — певцы Дима Билан и Филипп Киркоров. Праздник не обошелся без старшего сына семейства — Саши «Гном Гномыча». В комментариях под постом Рудковскую и Плющенко поздравили Александр Ревва, Катя Лель, Ольга Орлова, Анита Цой и другие знаменитости.

Крестными маленького Сени стали дизайнер Наталия Якимчук и олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцы раскритиковали хвастливую Рудковскую.