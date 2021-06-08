Иностранцы раскритиковали хвастливую Рудковскую

Роскошная жизнь продюсера и ее демонстрация вызвала споры в комментариях.

Российский продюсер Яна Рудковская любит делиться моментами своей роскошной жизни. Перед премией «Муз-ТВ» она выложила видео, на котором демонстрирует дорогущие автомобили, и попросила помочь ей с выбором. На пост обратили внимание в Daily Mail.

Читатели издания возмутились из-за хвастовства, а также отметили, что у Рудковской совершенно нет вкуса. Также некоторые упрекнули продюсера в том, что она «позорится».

«По-настоящему богатые люди никогда не снимут такие видео»,

— пишет один из пользователей.

Напоминаем, что Рудковскую довольно часто обвиняют в чрезмерной демонстрации роскоши, а также в том, что она ничего не понимает в красоте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская оценила результаты Евровидения.