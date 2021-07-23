В США пообещали дамоклов меч для «Северного потока — 2»

В США пообещали дамоклов меч для &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Американский сенатор-республиканец Тед Круз выразил свое мнения по поводу влияния «Северного потока – 2» на отношения США и России.

По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден и его администрация капитулировали перед РФ по вопросу трубопровода, однако следующий американский лидер подвесит над ним дамоклов меч.

«Следующий президент, который вступит в должность 20 января 2025 года, — я верю, он будет республиканцем, — вернет санкции против трубопровода», — цитирует его издание Politico.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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