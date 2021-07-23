В субботу в Ленобласти пройдут кратковременные дожди

В субботу, 24 июля, в Ленобласти ожидается дождливая и теплая погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

Ветер ночью будет северных и северо-западных направлений, а днём сменится на северо-западный и западный.

Скорость порывов ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

В ночное время суток температура воздуха составит +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +19…+24 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.