В субботу в Ленобласти пройдут кратковременные дожди

В субботу в Ленобласти пройдут кратковременные дожди
pexels.com

В субботу, 24 июля, в Ленобласти ожидается дождливая и теплая погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в некоторых районах пройдут кратковременные дожди.

Ветер ночью будет северных и северо-западных направлений, а днём сменится на северо-западный и западный.

Скорость порывов ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

В ночное время суток температура воздуха составит +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +19…+24 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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