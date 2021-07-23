В Петербурге в субботу ожидается до +23 градусов тепла

В Петербурге в субботу ожидается до +23 градусов тепла
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В субботу, 24 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков. Ветер ночью северный, северо-западный, днем он сменится на западный умеренный.

Согласно данным прогноза ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха будет на уровне +12…+14 градусов, днем столбики термометров покажут +21…+23 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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