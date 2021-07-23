В Италии зафиксировали стремительный рост заражений коронавирусом

В Италии зафиксировали стремительный рост заражений коронавирусом
Так, увеличение числа новых случаев COVID-19 происходит за счет детей и молодых людей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Резкий скачок заражения COVID-19 зафиксировали в Италии, заявил президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.

В последнее время чаще всех этим вирусом молодые. Заметный рост заражений наблюдается по всей стране, отметил Брузаферро. В основном, это люди от 10 до 29 лет. Так, увеличение числа новых случаев COVID-19 происходит за счет детей и молодых людей, обращает внимание он. Об этом сообщает РИА «Новости».

Коэффициент распространения COVID-19 за последние половину месяца вырос почти в два раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обязательные требования по прививке детей от COVID-19 вводить не будут. В планах такого нет. Повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Заболеваемости COVID-19 у детей повышенной какой-то нет, отметил он.

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