В Италии зафиксировали стремительный рост заражений коронавирусом

Резкий скачок заражения COVID-19 зафиксировали в Италии, заявил президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.

В последнее время чаще всех этим вирусом молодые. Заметный рост заражений наблюдается по всей стране, отметил Брузаферро. В основном, это люди от 10 до 29 лет. Так, увеличение числа новых случаев COVID-19 происходит за счет детей и молодых людей, обращает внимание он. Об этом сообщает РИА «Новости».

Коэффициент распространения COVID-19 за последние половину месяца вырос почти в два раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обязательные требования по прививке детей от COVID-19 вводить не будут. В планах такого нет. Повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Заболеваемости COVID-19 у детей повышенной какой-то нет, отметил он.