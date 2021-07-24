Экс-участник «Дома-2» посадил ребенка за руль: видео проверит ГИБДД

Экс-участник «Дома-2» посадил ребенка за руль: видео проверит ГИБДД
Мальчик вел машину в юном возрасте. Фото: скриншот Instagram

Мужчина считает, что имеет право поступать так, как хочет.

Сотрудники московского ГИБДД проверят видеозапись, на которой несовершеннолетний ребенок бывшего участника шоу «Дом-2» Антона Гусева ведет автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

В сообщении сказано, что все случилось, скорее всего, на территории Московской области. Напоминаем, что 22 июля Гусев выложил ролик, на котором видно, что мальчик сидит на коленях у папы со стороны водительского кресла.

«Я с ним сидел за одним сиденьем водительским! Делал и будут делать так, как считаю нужным! Со своим сыном тем более»,

—прокомментировал мужчина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России предложили увеличить штраф за пользование телефоном за рулем.

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