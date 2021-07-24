Предвыборная кампания партии «Родина» под угрозой срыва в Петербурге

Предвыборная кампания партии «Родина» под угрозой срыва в Петербурге
Партия выдвинет своих кандидатов. Фото: официальный сайт Законодательного собрания Петербурга

В субботу, 24 июля, в гостинице «Санкт-Петербург» состоялась экстренная пресс-конференция кандидатов петербургского отделения партии «Родина».

В частности, на мероприятии обсудили запрет на размещение наружной агитации перед выборами в Госдуму VIII созыва и ЗакС Петербурга.

Несмотря на ранние договоренности о размещении баннеров и сити-форматов, им отказали в размещении агитации под разными предлогами.

По словам одного из кандидатов Андрея Шпиленко избирательная кампания партии оказалась под угрозой из-за запрета на размещение наружной агитации.

Кандидаты от партии «Родина» обратились к властям города с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Петербургское отделение партии «Родина» просит о поддержке своих московских коллег. По словам кандидатов, об ограничениях в открытой конкурентной борьбе должны узнать на федеральном уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин поручил провести выборы честно и так, чтобы они ни у кого не вызывали сомнений на счёт их легитимности. Для него и для всей страны важно, чтобы кандидаты отражали волю граждан. Он отметил, что важно, чтобы конкуренция отражалась в цивилизованных дискуссиях, а не пустых и оскорбительных спорах.

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