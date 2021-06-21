Путин призвал провести осенние выборы в Думу честно и прозрачно

Президент России Владимир Путин поручил провести выборы честно и так, чтобы они ни у кого не вызывали сомнений на счёт их легитимности. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил провести выборы честно и так, чтобы они ни у кого не вызывали сомнений на счёт их легитимности. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин призвал провести выборы в парламент так, чтобы никто не сомневался в их прозрачности.

Об этом сообщил «Интерфакс». Путин поручил провести выборы честно и так, чтобы они ни у кого не вызывали сомнений на счёт их легитимности. Для него и для всей страны важно, чтобы кандидаты отражали волю граждан. Он отметил, что важно, чтобы конкуренция отражалась в цивилизованных дискуссиях, а не пустых и оскорбительных спорах.

Владимир Путин надеется, что такой этап давно забыт в лихих 90-ых. Правильный стиль конкуренции послужит прогрессивному развитию парламентаризма в стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с COVID-19 обострилась в ряде регионов. Также он заявил, что угроза коронавируса ещё не отступила, но самый мощный и неожиданный удар удалось отбить.