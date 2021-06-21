Путин отметил обострение ситуации с коронавирусом в ряде регионов РФ

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с COVID-19 обострилась в ряде регионов. Также он заявил, что угроза коронавируса ещё не отступила, но самый мощный и неожиданный удар удалось отбить.
Об этом сообщает РИА «Новости». Путин отметил, что неожиданным ударом COVID-19 были весна и лето прошлого года, когда враг подкрался незаметно. Однако России удалось смягчить первый удар. Выиграть время для медицины, особенно для создания вакцины против коронавируса.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 более чем в 60 регионах. Рост заболеваемости наблюдается всё в большем числе регионов. Сначала их было 30, сегодня их 65. Министр здравоохранения отметил, что в России около 465 тысяч пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.