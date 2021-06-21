Путин отметил обострение ситуации с коронавирусом в ряде регионов РФ

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с COVID-19 обострилась в ряде регионов. Также он заявил, что угроза коронавируса ещё не отступила, но самый мощный и неожиданный удар удалось отбить.

Об этом сообщает РИА «Новости». Путин отметил, что неожиданным ударом COVID-19 были весна и лето прошлого года, когда враг подкрался незаметно. Однако России удалось смягчить первый удар. Выиграть время для медицины, особенно для создания вакцины против коронавируса.