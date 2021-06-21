Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 более чем в 60 регионах

Министр здравоохранения отметил, что в России около 465 тысяч пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением врачей. В России зарегистрировано более 5,3 миллионов случаев заражения ковидом, выздоровели около 4,9 миллионов человека, умерли около 130 тысяч людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль констатирует тяжелую ситуацию с распространением коронавируса в России. Ситуация с распространением COVID-19 в России пока скорее плохая, чем хорошая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают «Известия». Так ревакцинация является неизбежной не только прививка, но и ревакцинация для тех, кто хочет защитить себя обезопасить родных и близких.