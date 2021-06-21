Кремль констатирует тяжелую ситуацию с распространением коронавируса в России

Ситуация с распространением COVID-19 в России пока скорее плохая, чем хорошая.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают «Известия». Так ревакцинация является неизбежной не только прививка, но и ревакцинация для тех, кто хочет защитить себя обезопасить родных и близких.
Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин часто получает доклады из оперштаба правительства и от глав регионов о том, как развивается ситуация с коронавирусом.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков рассказал о главных причинах роста заболеваемости. Он отметил, что вирус является довольно коварным и забывать об этом нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о трех причинах, по которым в стране растет заболеваемость коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.