Песков рассказал о главных причинах роста заболеваемости

Песков рассказал о главных причинах роста заболеваемости
Песков обвинил россиян в "тотальном нигилизме". Фото: kremlin.ru

Он отметил, что вирус является довольно коварным и забывать об этом нельзя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о трех причинах, по которым в стране растет заболеваемость коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Он согласился со словами главы Роспотребнадзора Анной Поповой, которая уличила россиян в «нигилизме» в отношении защитных мер. Пескова также беспокоят низкий уровень вакцинации и коварство самой инфекции.

Напоминаем, что в России за последние сутки коронавирус диагностировали более чем у 17,2 тысяч граждан. Общее число зараженных, таким образом, достигает 5 281 309.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда в России может наступить четвертая волна коронавируса.

Дмитрий Песков пандемия


 

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