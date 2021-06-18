Песков рассказал о главных причинах роста заболеваемости

Он отметил, что вирус является довольно коварным и забывать об этом нельзя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о трех причинах, по которым в стране растет заболеваемость коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Он согласился со словами главы Роспотребнадзора Анной Поповой, которая уличила россиян в «нигилизме» в отношении защитных мер. Пескова также беспокоят низкий уровень вакцинации и коварство самой инфекции.

Напоминаем, что в России за последние сутки коронавирус диагностировали более чем у 17,2 тысяч граждан. Общее число зараженных, таким образом, достигает 5 281 309.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, когда в России может наступить четвертая волна коронавируса.