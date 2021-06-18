Стало известно, когда в России может наступить четвертая волна коронавируса

Математик и руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров допустил наступление четвертой волны коронавируса в России в сентябре этого года.

Он напомним, что сейчас страны Европы переживают третью волну. Эксперт отметил, что ситуация в европейских странах уже стабилизируется, так как число привитых и переболевшие составляют большую долю всего населения — 60 — 80%, а где-то даже доходит до 100%. По его словам, такая обстановка сводит до минимума вероятность появления четвертой волны, сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

В России несколько другая ситуация: у нас количество привитых и переболевших людей порядка 30 млн, что составляет 20% от всего населения. По словам математика, избежать наступления четвертой волны коронавируса поможет активная вакцинация населения.

С начала пандемии в России выявлено 5 281 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 445 летальных исходов, выздоровели 4 850 659 пациентов.

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