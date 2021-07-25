В Петербурге перекрыт Невский проспект

В Петербурге перекрыта главная улица города — Невский проспект (начиная с дома 13/9).

Главная транспортная артерия Северной столицы стала прогулочной зоной. Стоит уборочная техника. Улицы патрулируют сотрудники полиции.

Сегодня, в День ВМФ, перекрыт центр Санкт-Петербурга. Движение запрещено по Университетской, Английской и Адмиралтейской набережным. Перекрыты стрелка Васильевского острова, Адмиралтейский проспект.

У метро «Адмиралтейская» перекрыта Большая Морская.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро Петербурга толпы людей собрались на парад. Давку заметили на Маяковской. Люди не помещаются в вагоны. В 11 утра в Северной столице начнется парад в честь Дня ВМФ. Президент России уже прибыл в Кронштадт оценить готовность экипажей и поздравить их с профессиональным праздником.