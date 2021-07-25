В Петербурге перекрыт Невский проспект

В Петербурге перекрыт Невский проспект
Перекрыты стрелка Васильевского острова, Адмиралтейский проспект. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге перекрыта главная улица города — Невский проспект (начиная с дома 13/9).

Главная транспортная артерия Северной столицы стала прогулочной зоной. Стоит уборочная техника. Улицы патрулируют сотрудники полиции.

Сегодня, в День ВМФ, перекрыт центр Санкт-Петербурга. Движение запрещено по Университетской, Английской и Адмиралтейской набережным. Перекрыты стрелка Васильевского острова, Адмиралтейский проспект.

У метро «Адмиралтейская» перекрыта Большая Морская.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро Петербурга толпы людей собрались на парад. Давку заметили на Маяковской. Люди не помещаются в вагоны. В 11 утра в Северной столице начнется парад в честь Дня ВМФ. Президент России уже прибыл в Кронштадт оценить готовность экипажей и поздравить их с профессиональным праздником.

адмиралтейская большая морская невский проспект санкт-петербург центр


 

Новости партнеров
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге проходят рамки в переулке Мошкова
В Красносельском районе сгорел грузовик
В Петербурге перекрыт Невский проспект
В метро Петербурга толпы людей собрались на парад
В Петербурге полицейские усиленно патрулируют улицы
Владимир Путин прибыл в Кронштадт перед парадом в честь Дня ВМФ
Каршеринг в Василеостровском протаранил киоск с кофе и газетой
Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил