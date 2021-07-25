В метро Петербурга толпы людей собрались на парад

В метро Петербурга толпы людей собрались на парад.

Давку заметили на Маяковской. Люди не помещаются в вагоны.

В 11 утра в Северной столице начнется парад в честь Дня ВМФ.

Президент России уже прибыл в Кронштадт оценить готовность экипажей и поздравить их с профессиональным праздником.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, сегодня, в День ВМФ, полицейские усиленно патрулируют улицы. За порядком на улицах сегодня повышенный контроль. В 11 часов начнется главный военно-морской парад страны. В центре города вдоль улиц дежурят полицейские. Они стоят и во дворах. В Петербурге в связи с парадом перекрыты главные улицы города. Президент России уже прибыл в Кронштадт до начала парада и поздравил моряков со знаменательным днем.