В метро Петербурга толпы людей собрались на парад

В метро Петербурга толпы людей собрались на парад
Давку заметили на Маяковской. Фото: Gazeta.SPB

В метро Петербурга толпы людей собрались на парад.

Давку заметили на Маяковской. Люди не помещаются в вагоны.

В 11 утра в Северной столице начнется парад в честь Дня ВМФ.

Президент России уже прибыл в Кронштадт оценить готовность экипажей и поздравить их с профессиональным праздником.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, сегодня, в День ВМФ, полицейские усиленно патрулируют улицы. За порядком на улицах сегодня повышенный контроль. В 11 часов начнется главный военно-морской парад страны. В центре города вдоль улиц дежурят полицейские. Они стоят и во дворах. В Петербурге в связи с парадом перекрыты главные улицы города. Президент России уже прибыл в Кронштадт до начала парада и поздравил моряков со знаменательным днем.

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