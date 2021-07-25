В Петербурге полицейские усиленно патрулируют улицы

В Петербурге в связи с парадом перекрыты главные улицы города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге в связи с парадом перекрыты главные улицы города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге, сегодня, в День ВМФ, полицейские усиленно патрулируют улицы.

За порядком на улицах сегодня повышенный контроль. В 11 часов начнется главный военно-морской парад страны. В центре города вдоль улиц дежурят полицейские. Они стоят и во дворах.

В Петербурге в связи с парадом перекрыты главные улицы города.

Президент России уже прибыл в Кронштадт до начала парада и поздравил моряков со знаменательным днем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Россиии Владимир Путин прибыл в Кронштадт перед военно-морским парадом в День ВМФ. На борту катера он осмотрел корабли, поприветствовал и поздравил экипажи. Об этом сообщает 78.ru. Сегодня, 25 июля, в 11 часов утра начнется главный военно-морской парад страны. Это шестой по счету парад в честь дня ВМФ. Он приурочен к 325-летию российского флота.