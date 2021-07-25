Владимир Путин прибыл в Кронштадт перед парадом в честь Дня ВМФ

В параде задействованы более 50 кораблей, подводных лодок и других судов. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В параде задействованы более 50 кораблей, подводных лодок и других судов. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Президент Россиии Владимир Путин прибыл в Кронштадт перед военно-морским парадом в День ВМФ.

На борту катера он осмотрел корабли, поприветствовал и поздравил экипажи. Об этом сообщает 78.ru.

Сегодня, 25 июля, в 11 часов утра начнется главный военно-морской парад страны. Это шестой по счету парад в честь дня ВМФ. Он приурочен к 325-летию российского флота.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на паруснике «Мир» произошла вспышка COVID-19. Среди экипажа парусника «Мир» выявили 15 случаев заражения COVID-19. Отмечается, что заболели курсанты университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. Выявили 159 контактных лиц, большинство из них — курсанты. Их положили в больницу. Об этом сообщает Роспортебнадзор по Северной столице. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.