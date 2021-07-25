Владимир Путин прибыл в Кронштадт перед парадом в честь Дня ВМФ

Владимир Путин прибыл в Кронштадт перед парадом в честь Дня ВМФ
В параде задействованы более 50 кораблей, подводных лодок и других судов. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Президент Россиии Владимир Путин прибыл в Кронштадт перед военно-морским парадом в День ВМФ.

На борту катера он осмотрел корабли, поприветствовал и поздравил экипажи. Об этом сообщает 78.ru.

Сегодня, 25 июля, в 11 часов утра начнется главный военно-морской парад страны. Это шестой по счету парад в честь дня ВМФ. Он приурочен к 325-летию российского флота.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на паруснике «Мир» произошла вспышка COVID-19. Среди экипажа парусника «Мир» выявили 15 случаев заражения COVID-19. Отмечается, что заболели курсанты университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. Выявили 159 контактных лиц, большинство из них — курсанты. Их положили в больницу. Об этом сообщает Роспортебнадзор по Северной столице. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

владимир путин день вмф кронштадт парад подготовка


 

Новости партнеров
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Стали известны самые загрязненные водорослями водоемы Петербурга и Ленобласти: Охта и Оккервиль в их числе
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
Доктор Мясников призвал не ждать поблажек от COVID-19: борьба с коронавирусом только начинается
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Путин прибыл в Кронштадт перед парадом в честь Дня ВМФ
Каршеринг в Василеостровском протаранил киоск с кофе и газетой
Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил
В воскресенье утром пробки в один балл, центр перекрыт
Известный медицинский журнал посчитали виновником пандемии
В США рассматривают введение обязательной вакцинации
Россиянка выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020
Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации от COVID