На паруснике «Мир» произошла вспышка COVID-19

Среди экипажа парусника «Мир» выявили 15 случаев заражения COVID-19.

Отмечается, что заболели курсанты университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. Выявили 159 контактных лиц, большинство из них — курсанты. Их положили в больницу. Об этом сообщает Роспортебнадзор по Северной столице.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Первых четырех людей с вирусом на борту выявили 13 июля. На следующий день трое курсантов и один член экипажа попали в больницу, а на паруснике объявили карантин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» работает в режиме повышенной готовности в День ВМФ. Специалисты обеспечат бесперебойную и надежную работу оборудования тепловых сетей. В Санкт-Петербурге уже сегодня пройдет День Военно-морского флота России. В связи с этим «Теплосеть» заявила о работе в режиме повышенной готовности.