«Теплосеть» работает в режиме повышенной готовности в День ВМФ

«Теплосеть» работает в режиме повышенной готовности в День ВМФ
Город готовится к Дню ВМФ. Фото: Теплосеть

Специалисты обеспечат бесперебойную и надежную работу оборудования тепловых сетей.

В Санкт-Петербурге уже завтра, 25 июля, пройдет День Военно-морского флота России. В связи с этим «Теплосеть» заявила о работе в режиме повышенной готовности. Специалисты обязуются обеспечить бесперебойную и надежную работу оборудования тепловых сетей. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты компании будут круглосуточно дежурить, чтобы вовремя реагировать на различные инциденты. «Теплосеть» также выделила дополнительную спецтехнику. Напоминаем, что на праздник также приедет президент РФ Владимир Путин. Петербуржцы смогут смотреть парад благодаря трансляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Теплосети Фрунзенского района испытают на прочность 23 июля. В организации отметили, что испытания необходимы для подготовки теплосетей к следующему отопительному

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