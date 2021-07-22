Теплосети Фрунзенского района испытают на прочность 23 июля

Теплосети Фрунзенского района испытают на прочность 23 июля
Испытания теплосетей пройдут 23 июля. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Во Фрунзенском районе 23 июля пройдут испытания теплосетей на плотность и прочность.

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в пятницу будут испытывать теплосети на улицах Малая Балканская, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Будапештская, Малая Карпатская, Карпатская, Малая Бухарестская, Софийская, Турку, Пражская, а также на Малой Каштановой аллее.

В организации отметили, что испытания необходимы для подготовке теплосетей к следующему отопительному сезону. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные весной и летом, заранее отремонтируют для предотвращения аварий грядущей зимой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Караваевскую улицу затопило после прорыва трубы. Специалисты уже работают на месте и устраняют последствия дефекта, выявленного во время плановых гидравлических испытаний.

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