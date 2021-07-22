Караваевскую улицу затопило после прорыва трубы

Прорыв трубы на Караваевской. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Прорыв трубы на Караваевской. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В четверг, 22 июля, в Невском районе случилась коммунальная авария на трубопроводе во время гидравлических испытаний.

Кадры погрузившейся под воду Караваевской улицы опубликовали очевидцы в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На видео виден крупный разлив воды на проезжей части.

Как сообщили Gazeta.SPb.ru в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты уже работают на месте и устраняют последствия дефекта, выявленного во время плановых гидравлических испытаний. Бригаде предстоит заменить участок трубопровода на Караваевской улице, 37.

«В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено», — сообщили в пресс-службе.

Разлившаяся вода добралась до нескольких автомобилей. Признаков повреждения машин не видно, но, как отмечают в «Теплосети», весь реальный ущерб в случае повреждения будет возмещен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Теплосеть» проведет испытания в Московском и Фрунзенском районах.