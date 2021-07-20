«Теплосеть» проведет испытания в Московском и Фрунзенском районах

В двух районах проверят прочность труб. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В двух районах проверят прочность труб. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специалисты выяснят, насколько плотные и прочные трубы в преддверии отопительного сезона.

Сотрудники «Теплосети» запланировали проведение испытания тепловых сетей сразу в двух районах Санкт-Петербург: Московском и Фрунзенском. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе предприятия.

Известно, что работы пройдут 21 июля, чтобы проверить трубы на плотность и прочность и подготовиться к отопительному сезону. Ненадежные участки трубопроводу обязательно дадут о себе знать и их можно будет оперативно заменить.

«В зону работ Московского района входят тепловые сети, проходящие по улицам Звёздная, Орджоникидзе, Бассейная, Ленсовета, проспекты Космонавтов, Витебский, Московский и Южное шоссе. В зону работ Фрунзенского района входят тепловые сети, проходящие по улицам Малая Балканская, Белградская, Турку, Белы Куна, Пражская, Будапештская, Софийская и Альпийский переулок»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове прорвало трубу с холодной водой.