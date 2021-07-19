На Васильевском острове прорвало трубу с холодной водой

На Васильевском острове прорвало трубу с холодной водой
Сотрудники "Водоканала" уже выехали на место инцидента. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В районе проходит подготовка к новому отопительному сезону.

Жители Васильевского острова сегодня, 19 июля, рассказали о коммунальной аварии. Об этом пишет «Мойка78».

Известно, что все случилось у 23 дома на 14-й линии Васильевского острова. Там прорвало трубу с холодной водой. Рабочие пояснили, что проходит подготовка к новому отопительному сезону, они трудятся уже на протяжении двух дней.

Несмотря на инцидент, в ближайших домах есть вода, так что авария не повлияла на водоснабжение. Более подробная информация выясняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в жилых домах в Мурино больше двух недель нет горячей воды. В ресурсоснабжающей организации причиной назвали отсутствие газа в котельной.

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