На Васильевском острове прорвало трубу с холодной водой

В районе проходит подготовка к новому отопительному сезону.

Жители Васильевского острова сегодня, 19 июля, рассказали о коммунальной аварии. Об этом пишет «Мойка78».

Известно, что все случилось у 23 дома на 14-й линии Васильевского острова. Там прорвало трубу с холодной водой. Рабочие пояснили, что проходит подготовка к новому отопительному сезону, они трудятся уже на протяжении двух дней.

Несмотря на инцидент, в ближайших домах есть вода, так что авария не повлияла на водоснабжение. Более подробная информация выясняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в жилых домах в Мурино больше двух недель нет горячей воды. В ресурсоснабжающей организации причиной назвали отсутствие газа в котельной.