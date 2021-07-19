В жилых домах в Мурино больше двух недель нет горячей воды

Горячей воды в домах не было больше двух недель. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Горячей воды в домах не было больше двух недель. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Жители жилого комплекса «Новое Мурино» больше двух недель сидят без горячей воды. В ресурсоснабжающей организации причиной назвали отсутствие газа в котельной.

Как сообщает Peterburg2, в понедельник, 19 июля, жителям ЖК «Новое Мурино» обещали дать горячую воду после двухнедельного перерыва, однако этого так и не произошло. Горожане жаловались губернатору Александру Дрозденко, но их обращения остались без ответа.

Зато жильцам ответили в топливной компании «Мурино». Там заявили, что горячей воды нет в домах по вине «Газпром Межрегионгаз СПб» — там необоснованно отказали пускать газ на котельную.

По российским законам продолжительность перерыва в ГВС не должна превышать двух недель. Но, по словам жильцов, срок истек 19 июля в 10 часов утра. При этом диспетчер утверждает, что вода подается с 9 часов утра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в инфекционных стационарах не отключат горячую воду.