В Петербурге в инфекционных стационарах не отключат горячую воду

В период плановых отключений на сетях и источниках ГУП «ТЭК СПб» обеспечит горячей водой инфекционные стационары.
Как передает пресс-служба губернатора Петербурга слова Александра Беглова, профилактические работы не должны оставлять пациентов и врачей без воды, особенно в такое непростое время.
Отмечается, что предприятие поставит передвижные блок-модульные котельные на территории четырех учреждений.
Так, 14 июля и 8 августа Клиническая инфекционная больница имени С.П.Боткина, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, Городская больница Св. Великомученика Георгия и Городская многопрофильная больница №2 в период профилактики теплосетей будет снабжаться горячим водоснабжением от модульных котельных.
Другие медицинские учреждения, находящиеся в зоне ответственности ГУП «ТЭК», будут получать горячую воду во время испытаний и профилактических работ по резервной схеме.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за проведения матчей Евро-2020 ТЭК отключит воду в двух районах Петербурга лишь на два дня.