Из-за проведения матчей Евро-2020 ТЭК отключит воду в двух районах Петербурга лишь на два дня

Горячая вода будет отключена на два дня в Петербурге. Фото: https://pixabay.com

Горячая вода будет отключена на два дня в Петербурге. Фото: https://pixabay.com

С 8 по 9 июля ТЭК проведет гидравлические испытания теплосетей в двух районах Петербурга. Горячевой воды не будет в двух районах города.

Организация будет проверять трубопроводы на плотность и прочность в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

На следующей неделе, 8 июля будет протестирован трубопровод в Кронштадтском районе, а 9 июля проверки давлением произойдут в Невском районе.

Известно, что плановые мероприятия были минимизированы из-за того, что в городе проводятся матчи Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в связи с тем, что котельные необходимо отключить на летнюю профилактику в некоторых районах Выборга в Ленинградской области была отключена горячая вода.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квитанциях за следующий месяц петербуржцы ждут новые тарифы. Изменения будут небольшими – платёж за весь набор услуг изменится не более чем на 4%.