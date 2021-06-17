Пол-Выборга останется без горячей воды на следующей неделе

Пол-Выборга останется без горячей воды на следующей неделе
В Выборге отключат горячую воду. Фото: Выборгский объединённый музей-заповедник

В связи с тем, что котельные необходимо отключить на летнюю профилактику в некоторых районах Выборга в Ленинградской области отключат горячую воду.

У горожан Выборга уже на следующей недели отключат горячую воду. Работать перестанут три котельные на улице Маяковская, Куйбышева и Большая Каменная. Об этом сообщает газета «Выборг».

Отключение горячего водоснабжение произойдет 22 и 23 июня с 10:00 до 22:00.

Не повезет жителям улицы Большая Каменная – по южной границе жилой застройки Центрального района, затем по Приморскому шоссе, улицы Приморской – Леншоссе, закольцовывая участок до улицы Большая Каменная.

Также воду отключат у Южного микрорайона города. На Леншоссе, улице Приморская, Гагарина, Одесский переулок, улице Черноморская, Морская набережная, Московский проспект, улица Данилова, проспект Суворова, улицы Крепостная, Советская, проспект Ленина, Гатчинский переулок, Железнодорожный тупик, улица Куйбышева и Пекарный переулок.

Отключение воды коснется и исторического центра Выборга и микрорайона Папула.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Свердловскую набережную привели в порядок после прорыва трубы: движение восстановлено.

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