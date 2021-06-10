Свердловскую набережную привели в порядок после прорыва трубы: движение восстановлено

Свердловскую набережную привели в порядок после прорыва трубы: движение восстановлено
Движение по Свердловской набережной восстановлено. Фото:Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в Калининском районе города по Свердловской набережной вновь можно ездить автолюбителям.

10 июня пресс-служба ГУП «Водоканал» сообщает, что Свердловская набережная в городе на Неве опять в рабочем состоянии. Так, движение на данном участке дороги полностью восстановлено.

Известно, что в Северной столице на Свердловской набережной работники поменяли шесть метров аварийной трубы, ведь всего несколько дней назад, во вторник эту трубу прорвало.

Сообщается, что в 16 часов движение по Свердловской набережной восстановлено в полном объёме.

Так, 8 июня коммунальная авария случилась в районе дома 34 по Свердловской набережной.

Из-за этого движение было перекрыто от улицы Ватутина до Пискарёвского проспекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Металлистов у фуры потек бак: пожарные перекрыли дорогу.

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