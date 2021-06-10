На проспекте Металлистов у фуры потек бак: пожарные перекрыли дорогу

В Петербурге в Красногвардейском районе города пришлось перекрыть движение транспортных средств. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Сообщается, что в Красногвардейском районе Северной столицы на проспект Металлистов у фуры потек бак. В связи с этим сотрудникам пожарной охраны пришлось перекрыть движение транспортных средств.
Очевидец происходящего, который опубликовал фотографии с проспекта Металлистов, заявил, что на данном участке дороги встали троллейбусы.
Также, по словам свидетелей, данное место лучше объехать.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коммунальная авария на Народной улице в Петербурге произошла в ходе подготовки к новому отопительному сезону.