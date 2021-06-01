На Народной устраняют прорыв трубы

Коммунальная авария произошла в одном из питерских дворов. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Коммунальная авария произошла в одном из питерских дворов. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Коммунальная авария произошла в ходе подготовки к новому отопительному сезону.

В Невском районе вечером 1 июня произошла коммунальная авария. На место инцидента уже прибыли специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которые занимаются ликвидацией последствий прорыва трубы. Об этом сообщается в официальном сообществе предприятия в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел на Народной улице у дома 68. Там из-под земли забил грязевой фонтан. Известно, что в районе проводится подготовка сетей к новому отопительному сезону.

«В данный момент выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключен, организовываются ремонтные работы»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти ТЭК протестирует теплосети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.