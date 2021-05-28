В Петербурге и Ленобласти ТЭК протестирует теплосети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону

В Петербурге и Ленобласти ТЭК протестирует теплосети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону
12 июня, а также 26-27 июня испытания будут приостановлены. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

С 31 мая по 1 июня ГУП «ТЭК СПб» протестирует теплосети в 9 районах Северной столицы и Ленобласти в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. В понедельник проверят трубопроводы на прочность в Красносельском, Выборгском и других районах города, а также во Всеволожском районе.

График испытаний был утверждён с учетом проведения XXIV Петербургского международного экономического форума, сообщает ГУП «ТЭК СПб».

В связи с форумом и Чемпионатом по футболу на объектах предприятия с 29 мая по 12 июля будет усиленный режим работы. С 7 июня ТЭК возобновит испытания. 12 июня, а также 26-27 июня испытания будут приостановлены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проспект Энгельса уходит в ремонт. 29 мая начинается ремонт на проспекте Энгельса. Ремонт продлится до 18 июля. Работы пройдут на участке длиной 2,8 км от Парнасского путепровода до КАД.

ГУП «ТЭК СПБ» испытания праздники проверка теплосети


 

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