Проспект Энгельса уходит в ремонт

29 мая начинается ремонт на проспекте Энгельса. Ремонт продлится до 18 июля.

Работы пройдут на участке длиной 2,8 км от Парнасского путепровода до КАД, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы. В ходе ремонта заменят асфальт, сделают перестановку бортовых камней. Стоимость работ более 172 млн рублей.

Из-за ремонта ограничат движение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые камеры за две недели зафиксировали в Петербурге десятки тысяч нарушений ПДД. За первые две недели работы новые передвижные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Городского мониторингового центра. Сегодня в Северной столице работает 20 передвижных комплексов. Скоро их количество станет больше, их будет 40.