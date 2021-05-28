Новые камеры за две недели зафиксировали в Петербурге десятки тысяч нарушений ПДД

Новые камеры за две недели зафиксировали в Петербурге десятки тысяч нарушений ПДД
Места расположения комплексов каждую неделю согласовывает Управление ГИБДД по городу и Ленинградской области. Фото: pixabay

За первые две недели работы новые передвижные комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Городского мониторингового центра.

Сегодня в Северной столице работает 20 передвижных комплексов. Скоро их количество станет больше, их будет 40. Они фиксируют превышение скорости на опасных участках во всех районах Петербурга. Места расположения комплексов каждую неделю согласовывает Управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

В апреле произошло более 360 аварий с пострадавшими. Погибли семь человек, пострадали — 409. Основная причина ДТП — нарушения водителями ПДД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая развязка ЗСД появится на намывных территориях Васильевского острова.

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