В Сланцах выпивка закончилась поножовщиной

Виновника случившегося доставили в отдел, в отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Фото: unsplash

Виновника случившегося доставили в отдел, в отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Фото: unsplash

Полиция Ленобласти «по горячим следам» задержала 60-летнего мужчину, который во время ссоры, возникшей после совместной выпивки, ударил ножом 32-летнего мужчину.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, через 112 поступило сообщение о том, что в городе Сланцы по улице Партизанская д.4 напротив лодочной станции ножевое ранение.

Его с проникающей колото-резаной раной спины в состоянии средней тяжести госпитализирован в Сланцевскую больницу.

Виновника случившегося доставили в отдел, в отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Глухарской женщина с ножевым ранением на спине выпала с 15 этажа. В Петербурге в Приморском районе города возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 25 июля в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что на Глухарской улице дома 27 корпуса 1 из окна выпала девушка