Улицы Лондона затопило после ливня

Сильные дожди, прошедшие в выходные, спровоцировали наводнение в столице Британии. Многие улицы Лондона оказались затоплены. Это привело к образованию автопробок. Машины оказались в воде чуть ли не по крышу. Спасатели на надувных лодках спасали водителей. Из-за ливней встало метро, закрыты некоторые станции, переходы между ними стали непроходимыми.

В соцсетях пишут, что автобусы стояли в воде, не могли ехать. Улицы превратились в каналы, на тротуарах вода стояла по колено. Машины скорой помощи не могли попасть в больницы. Об этом сообщает «Российская газета».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лондоне у станции метро произошел взрыв. У станции метро Elephant & Castle в Лондоне загорелись коммерческие постройки и автомобили, слышны звуки взрывов. Как передает ТАСС, дороги перекрыты, людей просят избегать места происшествия.