Сенатор Пушков ответил на хвастовство Польши из-за задержки «Северного потока — 2»

Сенатор Алексей Пушков считает, что Польше не остается ничего, кроме как утешать себя сопротивлением строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Варшава хвалится, что на несколько лет задержала «Северный поток — 2″. Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счет. А счет не в пользу Польши», — написал он в Twitter.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.