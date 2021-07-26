В Польше рассказали о «спасении» Европы от «Северного потока-2»

В Польше рассказали о «спасении» Европы от «Северного потока-2»
Флаг Польши. Фото: Pixabay

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач рассказал об участии в «спасении Европы» от проекта «Северный поток-2».

«Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен… Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — цитирует его «Польское Радио».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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