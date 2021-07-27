Сроки закрытия метро «Ладожская» сдвинули на 2023 год

Капитальный ремонт продлится около года. Фото: google.maps

Капитальный ремонт продлится около года. Фото: google.maps

Капитальный ремонт станции метро «Ладожская» перенесли на 2023 года. Изначально планировалось, что станция уйдет на ремонт летом 2022 года.

Проект ремонта «Ладожской» по-прежнему находится в разработке. Все сроки ремонта и закрытия станции являются предварительными, окончательные даты закрытия станут известны позднее.

Однако ориентировочно можно сказать, что станция закроется для пассажиров в январе 2023 года, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по транспорту.

Капитальный ремонт продлится около 11 месяцев. Ежемесячно «Ладожской» пользуются почти 2,4 млн пассажиров. Она является самой загруженной на оранжевой ветке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОЖД поможет Смольному решить транспортную проблему из-за закрытия «Ладожской». Среди вариантовё — отведение поездов и электричек с Ладожского вокзала на другие.