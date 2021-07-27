В Сочи уволили сотрудника пляжа, указавшего цену за спасение

В Сочи уволили сотрудника пляжа, указавшего цену за спасение
Сейчас этого человека уволили, а табличка с лжеинформацией уничтожена. Фото: unsplash

Сотрудник серф-станции на пляже в Сочи уволен за то, что разместил на стенде цену услуг по спасению людей в акватории. Табличку уже уничтожили.

Ранее в интернете появилось видео, где человек рассказывает о ценах одного из сочинских пляжей. Так, спасение человека там было указано за 800 рублей. Об этом соообщает ТАСС.

Инцидент произошел из-за непрофессионализма некоторых спасателей. Сейчас этого человека уволили, а табличка с лжеинформацией уничтожена.

Помощь людям на водах оказывается бесплатно в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина утонул в Финском заливе. Вечером 26 июля в Стрельне утонул мужчина. Вечером в полицию поступила информацию о том, что Финском заливе без сознания находится неизвестный, сообщил источник 78.ru в правоохранительных органах. Труп вытащили на берег возле дома 25 на Пристанской улице.

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