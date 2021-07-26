Мужчина утонул в Финском заливе

Вечером 26 июля в Стрельне утонул мужчина. Вечером в полицию поступила информацию о том, что Финском заливе без сознания находится неизвестный, сообщил источник 78.ru в правоохранительных органах.

Труп вытащили на берег возле дома 25 на Пристанской улице. Прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь и вынуждены были констатировать смерть.

Подробности произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утонули два человека. В полицию поступило сообщение о том, что у дома 17 по Университетской набережной в Неве обнаружен труп неизвестного мужчины.