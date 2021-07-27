Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут закрытыми

Instagram хочет сделать по умолчанию закрытыми аккаунты детей до 16 лет.
Это защитит детей и подростков от плохих комментариев, которые могут оставить хейтеры. Уже сейчас им предложат сделать доступ к своей открытой страничке ограниченным. Это будет полное право детей. Если они захотят открытый аккаунт, соцсеть оставит им открытым, сообщает пресс-служба Instagram.
Сеть ограничит возможности рекламы, а также усложнит поиск страниц детей и подростков для хейтеров.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы выбирают для общения «Вконтакте», а смотрят видео в Instagram и YouTube. Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемого интернет-трафика юзерами в Санкт-Петербурге и области. В среднем за месяц жители Санкт-Петербурга и области – абоненты МегаФона