Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут закрытыми

Если они захотят открытый аккаунт, соцсеть оставит им открытым. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Если они захотят открытый аккаунт, соцсеть оставит им открытым. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Instagram хочет сделать по умолчанию закрытыми аккаунты детей до 16 лет.

Это защитит детей и подростков от плохих комментариев, которые могут оставить хейтеры. Уже сейчас им предложат сделать доступ к своей открытой страничке ограниченным. Это будет полное право детей. Если они захотят открытый аккаунт, соцсеть оставит им открытым, сообщает пресс-служба Instagram.

Сеть ограничит возможности рекламы, а также усложнит поиск страниц детей и подростков для хейтеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы выбирают для общения «Вконтакте», а смотрят видео в Instagram и YouTube. Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемого интернет-трафика юзерами в Санкт-Петербурге и области. В среднем за месяц жители Санкт-Петербурга и области – абоненты МегаФона