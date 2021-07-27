В Абхазии из-за разлива рек подтопило около 400 домов и гостиницу

Жители успели с первых этажей подняться на вторые, так удалось избежать жертв. Фото: скрин Быль Былева Twiiter.

Жители успели с первых этажей подняться на вторые, так удалось избежать жертв. Фото: скрин Быль Былева Twiiter.

Около 400 домов и отель подтопило в городе Гудаута в Абхазии из-за ливней и разлива рек, несколько автомобилей унесло в море.

Больше всего досталось городу Гудаута. Ночью во вторник вышли из берегов четыре реки и затопили дома, пострадала мебель и техника. Жители успели с первых этажей подняться на вторые, так удалось избежать жертв. Об этом сообщает ТАСС.

Подтопило гостиницу «Золотой якорь» в Гудауте. Никто из отдыхающих России в этом отеле не пострадал, но пять автомобилей туристов повредились.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильные дожди, прошедшие в выходные, спровоцировали наводнение в столице Британии. Многие улицы Лондона оказались затоплены. Это привело к образованию автопробок. Машины оказались в воде чуть ли не по крышу. Спасатели на надувных лодках спасали водителей.